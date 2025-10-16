جونسون أند جونسون تواجه دعوى قضائية في المملكة المتحدة بشأن مزاعم وجود مادة الاسبستوس في بوردة التلك

أقام الآلاف من الأشخاص دعوى قضائية ضد شركة الأدوية الأمريكية جونسون أند جونسون، بناء على مزاعم أنها باعت عن علم بودرة التلك الملوثة بمادة الاسبستوس في المملكة المتحدة.

وزعم ما يصل إلى 3 آلاف شخص أنهم أو فرد من عائلاتهم أصيب بشكل من أشكال سرطان المبيض أو ورم الظهارة جراء استخدام منتج "بيبي باودر" من جونسون أند جونسون ويسعون للحصول على تعويضات في المحكمة العليا في لندن، بحسب وكالة الانباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقال محامو المجموعة في وثائق المحكمة التي جرى تقديمها، اليوم الخميس، إنه يجب تحميل جونسون أند جونسون إلى جانب شركتيها الفرعيتين الحالية جونسون أند جونسون مانجمنت والسابقة كينفيو يو كيه، المسؤولية.

وقالوا إن جونسون أند جونسون "أخفت" الخطر على العامة لعقود، حيث أنها استعاضت عن التلك الآن بنشا الذرة في بودرة الأطفال في المملكة المتحدة منذ 2023.

وقال ناطق باسم كينفيو التي كانت سابقا جزءا من جونسون أند جونسون، إن التلك المستخدم في بودرة الأطفال يتوافق مع اللوائح ولا يحتوي على الابستوس ولا يسبب السرطان.