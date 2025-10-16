 السفير حسام زكي: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة موضوعية وتركز على عدم التهجير - بوابة الشروق
السفير حسام زكي: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة موضوعية وتركز على عدم التهجير

ليلى محمد
نشر في: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 6:11 م | آخر تحديث: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 6:11 م

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن مؤتمر شرم الشيخ للسلام أنهى عمليا حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وأكد السفير حسام زكي، خلال مداخلة أجراها لبرنامج عن قرب مع أمل الحناوي على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة موضوعية وتركز على عدم تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

كما أشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية إلى أن إسرائيل تواصل وضع العقبات والعراقيل للتهرب من التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، بينما تواصل ممارساتها الاستيطانية في الضفة الغربية والتضييق على السلطة الفلسطينية.

وأوضح السفير حسام زكي أن استمرار الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل يمثل ضامنا لنجاح الاتفاق الأخير، مشيدا بدور الوسطاء واصفا إياه بالدور المحوري لضمان إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

