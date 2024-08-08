خارجية فلسطين تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن التصريح الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم، هو اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها.

واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، ونقلته وكالة «وفا»، أن هذا التصريح يُعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحديا سافرا لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافا مباشرا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وطالبت، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش، على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين، كما طالبت الدول أيضاً بإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها.

والاثنين الماضي، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن منع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة «أمر مبرر وأخلاقي».

وذكر سموتريتش، في مؤتمر استضافته صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية: «نحن نجلب المساعدات (للقطاع) لأنه لا يوجد خيار آخر.. لا يمكننا، في الواقع العالمي الحالي، إدارة الحرب. لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني جوعا حتى لو كان ذلك مبررا وأخلاقيا لكي تتم إعادة رهائننا»، وفقًا لتعبيره.