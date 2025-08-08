 حريق غابات في شمال غربي تركيا يفرض إجلاء السكان وإغلاق مضيق الدردنيل مؤقتًا - بوابة الشروق
الجمعة 8 أغسطس 2025 6:00 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

حريق غابات في شمال غربي تركيا يفرض إجلاء السكان وإغلاق مضيق الدردنيل مؤقتًا

إسطنبول - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 5:53 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 5:53 م

أجبر حريق غابات سريع الانتشار في شمال غربي تركيا السلطات للقيام بعمليات إجلاء وإغلاق مضيق الدردنيل مؤقتا أمام حركة الشحن، اليوم الجمعة، فيما عملت طائرات الإطفاء والطواقم الأرضية على السيطرة على الحريق، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وذكرت السلطات، أن الحريق اندلع في مزرعة قرب قرية ساريكايلي بمحافظة جنق قلعة ووصل إلى الغابة المجاورة بسبب الرياح القوية.

وكتب عمر تورامان محافظ جنق قلعة، عبر منصة إكس، أنه تم إرسال 8 طائرات و4 مروحيات وعشرات شاحنات الإطفاء والمعدات الثقيلة.

وذكرت قناة "تي آر تي" الرسمية، أنه تم إغلاق مضيق الدردنيل من الاتجاهين للسماح لطائرات الإطفاء بالعمل دون تعطل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك