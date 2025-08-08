حريق غابات في شمال غربي تركيا يفرض إجلاء السكان وإغلاق مضيق الدردنيل مؤقتًا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجبر حريق غابات سريع الانتشار في شمال غربي تركيا السلطات للقيام بعمليات إجلاء وإغلاق مضيق الدردنيل مؤقتا أمام حركة الشحن، اليوم الجمعة، فيما عملت طائرات الإطفاء والطواقم الأرضية على السيطرة على الحريق، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وذكرت السلطات، أن الحريق اندلع في مزرعة قرب قرية ساريكايلي بمحافظة جنق قلعة ووصل إلى الغابة المجاورة بسبب الرياح القوية.

وكتب عمر تورامان محافظ جنق قلعة، عبر منصة إكس، أنه تم إرسال 8 طائرات و4 مروحيات وعشرات شاحنات الإطفاء والمعدات الثقيلة.

وذكرت قناة "تي آر تي" الرسمية، أنه تم إغلاق مضيق الدردنيل من الاتجاهين للسماح لطائرات الإطفاء بالعمل دون تعطل.