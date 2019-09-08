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قائد الأهلي: جوزيه اختارني للفريق الأول عن طريق الصدفة

محمد عبد المحسن
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 12:36 ص | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 12:36 ص

أكد حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، أن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي قرر تصعيده للفريق الأول عن طريق الصدفة.

وقال عاشور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الأهلي»: «لعبت ظهير أيمن لمدة موسم ونصف بعد انضمامي لصفوف الناشئين بالأهلي، وتدربت مع محمود صالح ومجدي طلبة وعادل عبد الرحمن».

وأضاف قائد النادي الأهلي: «جوزيه اختارني للصعود للفريق الأول بالصدفة، رغم حضوره لمتابعة 4 لاعبين آخرين، وأكد لمعاونيه أن أفضل ما يميزني أني ألعب كرة سهلة وهو أهم شيء في كرة القدم».

وأتم: «المدرب البرتغالي كان يحتاج لاعب في وسط الملعب، وجاء مباراة الناشئين لمشاهدة 4 لاعبين، وكنت أرتدي القميص رقم 4، وجوزيه لم يكن يكن يعرفني  واختارني رغم أن عمري 16 سنة، وأوضح لهم أنه لا يريد أن يتدخل أحد في عمله».


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