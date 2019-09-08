قائد الأهلي: جوزيه اختارني للفريق الأول عن طريق الصدفة

أكد حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، أن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي قرر تصعيده للفريق الأول عن طريق الصدفة.

وقال عاشور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الأهلي»: «لعبت ظهير أيمن لمدة موسم ونصف بعد انضمامي لصفوف الناشئين بالأهلي، وتدربت مع محمود صالح ومجدي طلبة وعادل عبد الرحمن».

وأضاف قائد النادي الأهلي: «جوزيه اختارني للصعود للفريق الأول بالصدفة، رغم حضوره لمتابعة 4 لاعبين آخرين، وأكد لمعاونيه أن أفضل ما يميزني أني ألعب كرة سهلة وهو أهم شيء في كرة القدم».

وأتم: «المدرب البرتغالي كان يحتاج لاعب في وسط الملعب، وجاء مباراة الناشئين لمشاهدة 4 لاعبين، وكنت أرتدي القميص رقم 4، وجوزيه لم يكن يكن يعرفني واختارني رغم أن عمري 16 سنة، وأوضح لهم أنه لا يريد أن يتدخل أحد في عمله».