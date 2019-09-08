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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد غياب إيلكاي جوندوجان، عن لقاء المنتخب الألماني أمام منتخب ايرلندا الشمالية في إطار التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال الأوروبي غدا الاثنين.

وأوضح الاتحاد أن غياب لاعب الوسط المحترف ضمن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يرجع إلى إصابته بعدوى الإنفلونزا.

وكانت صحيفة "بيلد" قد أوردت هذا الخبر في وقت سابق.

غير أن جوندوجان/28 عاما/ سافر اليوم مع المنتخب الألماني ( المانشافت) من هامبورج إلى بلفاست لكنه غادر مقر الفريق بعد ظهر اليوم بشكل مبكر.

وكان من المنتظر أن يشارك جوندوجان قبل التدريب الختامي للمانشافت في المؤتمر الصحفي عن المباراة مع المدير الفني يوأخيم لوف .

وسيلعب محله جوشوا كيميش، وفقا لما أعلنه الاتحاد.

يشار إلى أن جوندوجان كان مرشحا قويا ليكون ضمن تشكيل البداية أمام ايرلندا الشمالية وذلك بعد هزيمة المنتخب الألماني أمام نظيره الهولندي بهدفين مقابل أربعة أهداف.

وكان اللاعب نيكو شولتس، طرف الدفاع في نادي بوروسيا دورتموند، قد اضطر إلى مغادرة معسكر المنتخب الألماني أمس السبت بعد إصابة في الرباط في قدمه اليسرى خلال مباراة هولندا أول أمس الجمعة.

وفي حال غياب جوندوجان، سيكون لدى لوف 16 لاعبا في قائمته أمام ايرلندا الشمالية.