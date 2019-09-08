مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يبدأ أعمال دورته العادية غدا الاثنين

يبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الإثنين بمقر المنظمة الدولية في جنيف أعمال دورته الثانية والأربعين العادية والتي تستمر حتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري وتبحث في قضايا حقوق الإنسان بمختلف مناطق العالم حيث سيستعرض تقارير اللجان المختلفة حول أوضاع حقوق الإنسان فى ميانمار واليمن وسوريا وبوروندى، إضافة إلى الاطلاع على آخر تطورات أوضاع حقوق الإنسان في فنزويلا وغيرها من البلدان مضطربة الأوضاع في العالم.

وكانت الدول المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان قد أعلنت قبل أيام خلال الاجتماع التنظيمى للدول الأعضاء بالمجلس عن تقديمها لما يصل إلى 24 مشروع قرار سوف ينظرها المجلس خلال دورته، وسيستعرض تقارير المقررين الخاصين المكلفين من المجلس برصد انتهاكات حقوق الإنسان في دول بعينها.

ومن المقرر أن يفتتح رئيس المجلس السفير كولى سيك أعمال الدورة العادية، وتقدم ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرها حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم.