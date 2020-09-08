الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، منها 99 حالة محلية، وهي أعلى حصيلة إصابة يومية منذ بدء الوباء بالمملكة.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الأردنية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أشار جابر إلى تسجيل 68 حالة شفاء جديدة، لافتًا إلى تسجيل حالتي وفاة بـ«كوفيد - 19» أمس واليوم.

وأوضح إجراء 12 ألفًا و104 فحوصات مخبرية، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الفحوصات التي أجرتها المملكة إلى 915 ألفًا و469.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 890 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 27 مليون إصابة.