اليابان والهند تعارضان المحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن وسط تهديدات الصين

أعربت اليابان والهند، اليوم الخميس، عن معارضتهما لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وسط تزايد نفوذ الصين البحري في المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن وزيري دفاع اليابان ياسوكازو هامادا والهند راجناث سينج اتفقا خلال محادثاتهما في العاصمة طوكيو على تعزيز الأطر متعددة الأطراف، مثل مجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا.

وأضافت أن وزيري الدفاع اتفقا على ضرورة حل أي نزاع سلميا وفقا للقانون الدولي بدون استخدام القوة أو محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن، كما ناقشا تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة.

والتقى وزيرا الدفاع، قبل إجراء اليابان والهند محادثات أمنية "اثنين زائد اثنين"، اليوم، لينضم إليهما وزيرا خارجيتهما يوشيماسا هاياشي وسوبرامانيام جايشانكار.

وكانت اليابان والهند قد اتفقتا عام 2019 على إجراء أول تدريبات مشتركة على الطائرات المقاتلة، وكان من المقرر انطلاقها عام 2020 ولكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا.