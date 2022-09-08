البريطانيون يتوافدون لوضع الورود أمام قصر باكنجهام

يتوافد البريطانيون منذ الإعلان عن وفاة الملك إليزابيث الثانية، ليضعون الورود أمام قصر باكنجهام في لندن، للإعراب عن حزنهم لوفاة الملكة.

ومنذ الصباح، توافدت حشود أمام قصر باكيجهام، بعدما أبدى أطباء الملكة اليزابيث الثانية قلقهم على وضعها الصحي قبل الإعلان عن وفاتها.

وتجمع عشرات من البريطانيين والسياح تحت المطر للإعراب عن قلقهم أمام القصر في لندن.

وأعلن قصر باكينجهام، مساء الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما، فيما كان وضعها الصحي قد أثار قلقاً، إثر إعلان طاقمها الطبي عن تدهور حالتها.

وقال القصر الملكي في بيان "الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا".