وزير خارجية الجزائر يصل إلى المجر لتعزيز علاقات التعاون

وصل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المجرية، بودابست، في زيارة عمل، بتكليف من رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون.

قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إن "هذه الزيارة تندرج في إطار الجهود المبذولة لإضفاء حركية جديدة على علاقات التعاون والصداقة التي تربط بين البلدين، وتعزيز التشاور السياسي البيني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يجري عطاف محادثات مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، كما سيكون له لقاء مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد الصديق.