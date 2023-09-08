ضبط قاتل زوجته لخلافات زوجية بالإسماعيلية والمتهم بقتل طالب بالإسكندرية

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشترك مع أمني الإسماعيلية والإسكندرية من ضبط قاتل زوجته في لخلافات زوجية في الإسماعيلية وضبط طالب قتل آخر لخلافات الجيرة في الإسكندرية.

بدأت الواقعة الاولى بتلقي مركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغا بوفاة ربة منزل بإحدى الشقق السكنية بدائرة المركز؛ إثر إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة زوج المجنى عليها - مُقيم بذات العنوان.

أمكن ضبطه وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة وأقر بتعديه على زوجته بالضرب؛ فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها خلال مشاجرة بينهما لخلافات زوجية بينهما.

وفي الإسكندرية تلقى قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من إحدى المستشفيات، باستقبالها (طالب - مقيم دائرة القسم "مُصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفى أثناء إسعافه).

بالإنتقال وبسؤال (والدته) قررت بتعدي طالب - مقيم بذات العنوان- على نجلها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإحداث إصابته وذلك لحدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة.

أمكن ضبطه والآداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.