تل أبيب تعترض على احتجاز إسرائيليين بموسكو وإجبارهم على رفض حرب إيران

أبلغت الخارجية الإسرائيلية روسيا، الاثنين، اعتراضها على ما أوردته تقارير محلية عن "واقعة احتجاز" عشرات الإسرائيليين في مطار بالعاصمة موسكو، و"إجبارهم" على توقيع وثيقة يرفضون فيها الحرب على إيران.

وتحدثت تقارير إعلام عبرية، الاثنين، عن "احتجاز" عشرات الإسرائيليين في مطار بموسكو لمدة 5 ساعات، و"إجبارهم" على التوقيع على وثيقة لرفض الحرب على إيران، دون تحديد تاريخ الرحلة المعنية.

ولم يصدر تعقيب من السلطات الروسية حتى الساعة 17:50 (ت.غ).

وقالت الوزارة في بيان: "فور علمها بالواقعة وبتوجيه من الوزير جدعون ساعر، تواصلت الخارجية مع كلٍّ من وزارة الخارجية في موسكو (سيرغي لافروف) والسفارة الروسية في إسرائيل".

وأضافت: "عقب هذا التدخل، تمّ حلّ المشكلة والموافقة على دخول الإسرائيليين".

وتابعت: "تم التوضيح للروس أن هذا السلوك غير مقبول بالمرة، وأن إسرائيل تنظر إلى هذا الحدث بمنتهى الخطورة".

ومساء الاثنين، ادّعت القناة 12 العبرية الخاصة أن "ما لا يقل عن 40 مسافرا إسرائيليا كانوا على متن رحلة جوية من تل أبيب إلى موسكو، احتجزوا لمدة خمس ساعات في مطار دوموديدوفو بالمدينة".

وحسب القناة، "طُلب من المسافرين توقيع وثيقة تُفيد بمعارضتهم للحرب الإسرائيلية ضد إيران. وخلال ساعات التأخير، مُنعوا من الحصول على الطعام والماء واستعمال دورات المياه".

وتابعت: "في النهاية "طُلب من المسافرين الإسرائيليين التوقيع على وثائق "تحذير" توضح عواقب مخالفة قوانين البلاد. وبعد التوقيع، أُطلق سراح الجميع".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الجاري، هدنة لأسبوعين بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.