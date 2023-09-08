مانشيني يعلن تشكيل السعودية لمواجهة كوستاريكا وديا

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودي، التشكيل الذي سيخوض المباراة الودية أمام منتخب كوستاريكا مساء اليوم الجمعة، ضمن استعدادات الأخضر لنهائيات كأس آسيا 2023.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الكوستاريكي على ملعب سانت جيميس في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، في المباراة الودية الدولية والتي ستنطلق في العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – حسان تمبكتي – ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو – عبدالله الخيبيري – علي هزازي

الهجوم: سالم الدوسري – فراس البريكان – عبدالرحمن غريب.