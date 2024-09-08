رئيس لاتفيا: تحطم طائرة مسيرة روسية في لاتفيا

أعلنت كل من لاتفيا ورومانيا بوقوع حوادث تتعلق بطائرات روسية مسيرة أثناء هجوم جديد بمسيرات على أوكرانيا خلال نهاية الأسبوع، في علامة على تزايد التهديدات الجوية التي تواجه دول المنطقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس لاتفيا إدجارز رينكيفيكس قوله، اليوم الأحد، في بيان على تطبيق إكس، إن طائرة مسيرة عسكرية روسية تحطمت في شرقي لاتفيا أمس السبت.

وأفادت وزارة الدفاع في لاتفيا، على موقعها على الإنترنت، إن الطائرة المسيرة دخلت المجال الجوي اللاتفي قادمة من بيلاروس المجاورة قبل أن تتحطم في بلدية ريزيكني.

وتقع ريزيكني على بعد حوالي 55 كيلومترا (34 ميلا) إلى الغرب من الحدود الروسية وحوالي 700 كيلومتر شمال أوكرانيا.

واستدعت وزارة الخارجية في لاتفيا القائم بالأعمال الروسي لمناقشة الحادث، وقالت إن لاتفيا تعتزم تعزيز إجراءات الحماية الخاصة بحدودها البرية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية.