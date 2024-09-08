أكد الفنان محمد الشرنوبي، صحة حصوله على الشهادة الإعدادية فقط، مضيفا أنه لا يجد في ذلك ما يستدعي الخجل أو الرد.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "يوم ليك" المذاع عبر شاشة "CBC" مساء السبت: "مش حاجة عيب ولا حرام ولا غلط أني معايا شهادة إعدادية، مفيش حاجة تعيبني، والحمد الله أنا حققت ووصلت لحاجات كويسة جدًا".

ولفت إلى أنه كان يعيل نفسه ماليا منذ كان في العاشرة من عمره، وذلك من خلال أول عمل امتهنه إلى جانب دراسته، قائلا: "أنا الحمد الله بصرف على نفسي من وأنا عندي 10 سنين ، قررت وقلت لأمي وأبويا أن محدش هيصرف عليا وبصرف على نفسي من ساعتها".

وأوضح أنه يشعر بأنه حقق أشياء في حياته يفخر بها أكثر من الشهادة رغم أهمية التعليم، متابعا: "أنا حاسس أني حققت حاجات في حياتي أفتخر بها أكثر بكثير من شهادة ، الشهادة مهمة جدًا ولا أقلل من أهميتها، والمفروض يكون لكل شخص في الدنيا مؤهل عال، لكن هذا لم يتحقق معي بسبب ظروف في حياتي لا يعرفها أحد".

وأضاف أنه كان يمر بظروف شخصية كثيرة تتعلق بأسرته، مشيرًا إلى أن لا أحد يعرف ظروف الآخر، متابعا: "غصب غني كنت فترات عندي شغل ودراسة وبجمع بين الاثنين، بروح المدرسة واشتغل والمسئوليات زادت، أنا إنسان مسئول، والحمد الله حاليا عندي بيت وأسرة مسئول عنهم".

وأكد أنه لا يزال أمامه وقت لاستكمال دراسته وفقا لقانون التعليم، مضيفا: "أنا وقفت على سنة ولغاية الأن نفسي أخلصها وعندي الوقت؛ لكن في النهاية أنا عندي قناعات بتقول أن أنا محقق حاجة مش لازم أقول ناجح".