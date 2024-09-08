نائب محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات إقامة مهرجان الفنون الشعبية الدولي

عقد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعا اليوم الأحد؛ لمناقشة استعدادات انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين التي تنطلق هذا العام تحت شعار "مصر حاضنة الأمة" خلال الفترة من 2 حتى 7 أكتوبر المقبل، بمشاركة عدد من الفرق المصرية والأجنبية والعربية، والذي يتضمن ديفيليه للفرق المشاركة في أحد شوارع الإسماعيلية في الأول من أكتوبر المقبل.

وناقش "عصام"، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات منها أماكن العرض والمسارح المكشوفة المدرجة في جدول عروض الفرق المشاركة، لتشمل مدينة الإسماعيلية بالأحياء الثلاثة.

وأكد مدير المهرجان إقامة معرض حرف بيئية لمجموعة من الحرفيين، على هامش فعاليات حفل الافتتاح وعقد ندوة علمية متخصصة في الفنون الشعبية ومراحل تطورها على مر العصور وأشكالها المتنوعة، وتكريم عدد من الفنانين أبناء الإسماعيلية وعدد من الرموز رفيعة المستوى ذات الصلة الوثيقة بالفنون الشعبية خلال حفل الافتتاح.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية، ضرورة الإعداد الجيد للمهرجان هذا العام ليظل مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يليق باسم المحافظة ويبقى دائما على قائمة المهرجانات الدولية المشرفة.

ووجه بالانتهاء من كل التنسيقات المتعلقة بفعاليات المهرجان حتى الإعلان النهائي عن الفرق الأجنبية والعربية المشاركة في المهرجان وإعداد جداول العروض وأماكنها.



