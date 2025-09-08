المفوض الأممي لحقوق الإنسان: إسرائيل ترتكب قتلا جماعيا وجرائم حرب في غزة

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن إسرائيل ترتكب قتلًا جماعيًّا بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف في كلمته الافتتاحية للدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بحسب وكالة رويترز، ، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات وترتكب جرائم حرب، ما يُشكل أمورًا صادمة لضمير العالم.

ولفت تورك، إلى أن إسرائيل تواجه قضية أمام محكمة العدل الدولية، موضحًا أن الأدلة التي تدين (دولة الاحتلال) آخذة في التزايد.

وندد المفوض الأممي، بالانتهاكات واسعة النطاق في حرب غزة وما سماه الغزو الروسي لأوكرانيا والنزاعات في السودان وميانمار وجمهورية الكونجو الديمقراطية.

وحذر تورك من أن اتجاهات مقلقة، تشمل تمجيد العنف وانسحاب بعض الدول من النظام متعدد الأطراف، تُقوض حقوق الإنسان والنظام الدولي في جميع أنحاء العالم.

وتابع المفوض الأممي في كلمته: «قواعد الحرب تنتهك، دون أي مساءلة تُذكر».