لافروف: روسيا ترغب في عالم متعدد الأقطاب يشمل الغرب

على الرغم من التوترات المستمرة مع الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن الاستعداد للدخول في حوار.

وقال لافروف لطلاب جامعة "معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية" اليوم الاثنين: "لا نريد بناء جدران".

وقال إن رؤية روسيا لعالم متعدد الأقطاب تشمل الغرب وحذر من محاولات عزل روسيا.

وقال لافروف: "سيكون مثل النموذج الغربي بناء جدران برلين بينهم وبين مساحة أوراسيا الشاسعة، التي كانت الاتحاد السوفيتي وأصبحت الآن منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي".

وأكد لافروف أن موسكو تسعى لحوار على قدم المساواة ولا تسعى للانتقام. وقال: "الغضب مستشار سيئ"، نظرا لأن القرارات المتخذة في حالة الغضب غالبا ما تكون غير عقلانية وغير حكيمة، لكنه حذر من أن أي محاولات من الغرب لإخضاع روسيا محكوم عليها بالفشل.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية انخفضت إلى مستوى جديد منذ بدء الحرب على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف. وواجهت موسكو عقوبات غير مسبوقة، بينما تلقت كييف دعما ماليا وعسكريا واسعاً من الغرب.