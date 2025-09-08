وفد برلماني تركي يصل مطار العريش لتفقد معبر رفح والمخازن اللوجستية

وصل إلى مطار العريش الدولي، وفدا من البرلمان التركي مكونا من 40 فردا بينهم نواب حزب العدالة والتنمية برئاسة حسن بصري يالجين نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، وكان في استقبالهم اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأكد مصدر في محافظة شمال سيناء، أن الوفد البرلماني التركي، سيتفقد معبر رفح البري، ومخازن المساعدات اللوجستية في العريش ومستشفى العريش العام، وأداء الصلاة والدعاء أمام المعبر.

ورحب محافظ شمال سيناء، بالوفد التركي، مستعرضا الجهود المصرية المبذولة في استقبال المساعدات الإنسانية والاغاثية وتخزينها وإرسالها إلى قطاع غزة.

واستعدت فرق الهلال الأحمر المصري، لشرح تفاصيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة أمام الوفد البرلماني التركي عبر مسارات برية وبحرية وجوية وتجهيزها وخطوات نقلها إلى معبر رفح البري.