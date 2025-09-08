أعلن جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، أن الوحدة المحلية تواصل دعمها لقطاع المنافذ التابع لها، من خلال توفير السلع الغذائية والاحتياجات اليومية للمواطنين بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وأكد أن منافذ البيع التابعة للوحدة المحلية في كل من ميدان الشعلة، وميدان البساتين، وشارع بورسعيد، وميدان الزهور شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين، إذ توافرت مختلف أنواع الخضروات والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة وجودة عالية، وهو ما ساعد على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وأشار المتولي، إلى المتابعة اليومية لقطاع المنافذ لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل منتظم، وتوفير السلع الأساسية بأسعار في متناول الجميع، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعكس حرص الأجهزة التنفيذية على خدمة الأهالي وضبط الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية.