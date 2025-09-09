حذف بيان تعيين أمير توفيق في الأهلي السعودي بعد جدل جماهيري

أثار قرار النادي الأهلي السعودي بتعيين أمير توفيق رئيسا تنفيذيا للقطاع التجاري بالنادي، جدلا واسعا بين أنصار النادي ومشجعيه.

وأعلن أهلي جدة مساء أمس الإثنين تعيين توفيق – مدير التعاقدات السابق بالأهلي المصري – في منصب الرئيس التنفيذي للقطع التجاري، وذلك عبر بيان نشره عبر حسابه على "إكس".

لكن الغريب أن النادي السعودي قام بحذف البيان من منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مكتفيا بخبر عن التعيين على موقعه الإلكتروني.

كما صاحب هذا الجدل، قرارا داخليا في أهلي جدة بإقالة عبدالعزيز الحجي مدير المركز الإعلامي بالنادي السعودي، الأمر الذي تم تفسيره جماهيريا على أنه بسبب هذا القرار الداخلي الذي تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرته جماهير الأهلي السعودي بأنه لا يرضي الطموحات.

عبدالرحمن العامر: يسعدنا تعيين أمير توفيق رئيسًا تنفيذيًا للقطاع التجاري بالنادي الأهلي.. ولكن ألا يوجد رجلًا يملك من الدرجة العلمية والقدرة المعرفية والمهارات الاتصالية يستلم هذا المنصب من شبابنا؟

وعبر منصة "إكس" كان هناك جدلا واسعا حول قرار تعيين أمير توفيق نفسه، إذ تعالت الأصوات التي تطالب بوجود مسؤول سعودي لهذا المنصب.

وقال الإعلامي السعودي عبدالرحمن العامر في تصريحات لبرنامج "نادينا": "يسعدنا تعيين أمير توفيق، لكن ألا يوجد رجلا يمتلك من الدرجة العلمية والقدرة المعرفية والمهارات يتسلم هذا المنصب من شبابنا؟".

وزاد مشعل العتيبي الصحفي بجريدة "الرياضية" معلقا على بيان تعيين أمير حيث قال: " من أصدر هذا البيان هدفه تصغير النادي الأهلي ولا يعرف تاريخ هذا النادي الكبير ،، لابد أن يتم الوقوف مع هذا الأمر الذي يعتبر سقطة كبيرة و أنجازات نادينا أكبر من الفوز على أي فريق".