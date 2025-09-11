وول ستريت جورنال: محادثة عاصفة بين ترامب ونتنياهو بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر

زعمت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحفظات شديدة بشأن العملية التي نفذتها إسرائيل الثلاثاء ضد كبار مسؤولي حماس في قطر.

ووُصفت المحادثة بالعاصفة، وأعرب ترامب عن "قلقه إزاء التداعيات الإقليمية والدولية".

ووصف ترامب الهجوم بأنه "غير حكيم"، فردّ نتنياهو بأن لدى إسرائيل فرصة ضئيلة. ووفقًا للتقرير، تحدث الزعيمان مجددًا لاحقًا، وكانت المحادثة الثانية أكثر ودية.

وأكدت واشنطن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، ولكن يجب توخي الحذر لمنع المزيد من التدهور في الشرق الأوسط.

والثلاثاء الماضي، شنت إسرائيل هجوما استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه هاجم بواسطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك".

فيما أعلنت حماس عن نجاة وفدها المفاوض، بقيادة رئيسها في غزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبدالله عبدالواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك. كما استشهد في الهجوم عنصر الأمن القطري بدر الحميدي.