تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، جدلًا واسعًا بعد مقتل الناشط اليميني وحليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثيني، تشارلي كيرك، إثر استهدافه بسلاح ناري، رغم تأييد كيرك المستمر للسماح بامتلاك الأسلحة النارية.

ولقي مقتل كيرك تعاطفًا واسعًا بين السياسيين اليمينيين، على رأسهم ترامب، الذي نعاه بمنشور عبر مواقع التواصل، وكذا نعاه عدد من السياسيين الإسرائيليين، منهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير؛ نظرًا لدعم كيرك لعملية الإبادة في قطاع غزة وتكذيبه لجميع الاتهامات الموجهة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بجرائم الحرب.

وتستعرض "الشروق"، أهم الملامح لمسيرة تشارلي كيرك السياسية ومواقفه من الدين الإسلامي والقضية الفلسطينية، التي اشتهر بها ضمن التحرك الإعلامي الذي قاده لسنوات في دعم الأفكار اليمينية في الولايات المتحدة، والمعلومات نقلاً عن فوكس نيوز، ونيويورك تايمز، ونيو يوركر، ومجلة فوربس.

* اختار السياسة بدل التعليم الجامعي

نشأ تشارلي كيرك (مواليد 1993)، لدى أسرة في شيكاغو الأمريكية؛ ليبدأ مسيرته السياسية مبكرًا خلال المرحلة الثانوية، إذ كان ناشطًا بطلائع الفتيان الأمريكيين، ثم شارك في حملة انتخابية ناجحة لعضو مجلس الشيوخ السابق مارك كيرك في عام 2010.

ولم يُخفِ تشارلي ميوله المحافظة، حيث تقدم بشكوى لوجود تحيزات نحو الفكر الليبرالي في الكتب المدرسية، ما جعله يحظى بظهور متلفز على قناة فوكس نيوز لدعم وجهة نظره، كما التحق في العام التالي بجامعة هاربر، لكنه لم يُكمل تعليمه.

* مؤسس لمنظمة نقطة التحول

اتخذت مسيرة كيرك تحولًا بارزًا في مقتبل عمره، حين أسس منظمة "نقطة التحول" عندما كان عمره 18 سنة، بالاشتراك مع الناشط اليميني الشهير بل مونتجومري، لتنطلق المؤسسة التي تعمل على نشر الأفكار المحافظة ومحاربة الفكر الليبرالي بين الشباب تحديدًا، فيما قاد كيرك العديد من المناظرات والمؤتمرات في الجامعات لنشر الأفكار اليمينية بين الشباب.

* حليف ترامب ومسئول الحشود الشبابية

بدأ كيرك دعمه لترامب مبكرًا عام 2016 أثناء الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية، حين ظهر كيرك مع أبناء ترامب، وعلى رأسهم دونالد الصغير.

كما بدأ الدور الملحوظ لكيرك في دعم ترامب، حين أسس جماعة "طلاب لأجل ترامب" عام 2019، وقد هدفت إلى جمع مليون طالب مؤيد لترامب في الانتخابات الرئاسية الثانية، التي خسر فيها ترامب، وفشلت خلالها الحملة في حشد القدر الكافي من الشباب، بينما تسببت بنتيجة عكسية حفّزت الشباب للتصويت لصالح جو بايدن، منافس ترامب في الانتخابات.

واستمر تحالف كيرك مع ترامب، وساهم في التحريض على هجمات العاصمة الأمريكية، التي شهدت أحداث شغب واسعة، إذ أرسلت جماعة "نقطة التحول" 350 من الشباب للمشاركة في الاحتجاجات المؤيدة لترامب بعد خسارته للانتخابات.

كما أسس كيرك أيضًا لجنة لتتبع أعضاء الحزب الجمهوري غير المخلصين للأفكار اليمينية، لتقليل الاعتماد عليهم، ثم تُوِّجَت مسيرة كيرك مع ترامب بدعمه في انتخابات 2024، ومن جانبه استعان ترامب بكيرك لاختيار أفراد حكومته عند الفوز بالرئاسة الأمريكية.

* منتقد لقيم الإسلام ومعادٍ للقضية الفلسطينية

وجه كيرك العديد من الإساءات للدين الإسلامي، حين وصفه بالدين الذي لا يراعي الحقوق، كما أكد أن قيم التوحيد في الإسلام تتنافى مع تقاليد المجتمع الغربي، مطالبًا بملاحقة من يطبق التعاليم الإسلامية في الولايات المتحدة بزعم أنها تخالف القانون الأمريكي.

واتخذ كيرك بجانب موقفه من المسلمين الأمريكيين، موقفًا معاديًا للقضية الفلسطينية بلغ درجة المطالبة بقوانين لمعاقبة من يقاطع دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب أعمال الإبادة في غزة.

فيما زار كيرك لدولة الاحتلال عام 2019 للترويج لها إعلاميًا، كما نشر عبر مواقع التواصل وفي برنامجه المسموع العديد من الادعاءات بعدم حدوث أي مجاعة في قطاع غزة.

* الترويج للسلاح وانقلاب السحر

يُعتبر كيرك من داعمي امتلاك السلاح الناري في الولايات المتحدة، ومن الرافضين لقوانين الحظر تأثرًا بأحداث إطلاق النار، وقد قام كيرك بتصرف ملفت، حين زار الاتحاد الوطني للبنادق بعد أيام قليلة من حادث إطلاق النار في مدرسة في باركلاند، إذ أكد على أهمية الحق في حيازة السلاح الناري، وكانت المفارقة في استخدام سلاح ناري في عملية اغتيال كيرك، حين كان يلقي خطابًا في إحدى التجمعات بين الطلاب الجامعيين.