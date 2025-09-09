 الصين تفرض عقوبات على شركة ديور في شنجهاي لانتهاكها قواعد حماية المعلومات الشخصية - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 1:45 م القاهرة
الصين تفرض عقوبات على شركة ديور في شنجهاي لانتهاكها قواعد حماية المعلومات الشخصية

بكين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 1:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 1:26 م

فرضت الصين عقوبات إدارية على شركة "ديور" في شنجهاي، بعدما خلص تحقيق إلى انتهاكها لقواعد حماية المعلومات الشخصية، بحسب ما أعلنته سلطات الأمن السيبراني الصينية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن البيان لم يحدد العقوبات التي تم فرضها على الشركة.

وتشمل الانتهاكات عدم استخدام التشفير لحماية المعلومات الشخصية المجمعة، وتقديم المعلومات إلى المقر الرئيسي لشركة "ديور" في فرنسا بدون الحصول على موافقة المستخدمين.

جدير بالذكر أن البيانات الخاصة بعملاء "كريستيان ديور كوتور" كانت قد تعرضت في مايو الماضي للاختراق إثر هجوم إلكتروني.

