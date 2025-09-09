ضبط عنصرين جنائيين بمخدرات قيمتها 52 مليون جنيه بالقاهرة والإسماعيلية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على عنصرين جنائيين شديدى الخطورة وبحوزتهما مخدرات تقدر بـ 52 مليون جنيه بالقاهرة والإسماعيلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، جلب عنصرين جنائيين شديدى الخطورة محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد فى 8 جنايات، اتجار بالمخدرات، كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

بتقنين الإجراءات وتتبعهما وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، تم ضبط المتهمين بنطاق محافظتى القاهرة والإسماعيلية، وبحوزتهما ما يزيد على نصف طن لمخدرى "الحشيش، الهيدرو"، و5 قطع أسلحة نارية "3 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، 2 سيارة".

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.