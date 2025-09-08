وزير السياحة يعتمد ضوابط الحج السياحي خلال أيام

- الشركات تستعد لتحصيل رسوم جدية الحجز من المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا العام

أعلنت غرفة شركات السياحة أنه جارٍ العمل على الانتهاء من الضوابط المنظمة للحج السياحي وإصدارها في أقرب وقت بعد اعتمادها من وزير السياحة والآثار شريف فتحي، مؤكدة أن الضوابط الجديدة للحج السياحي ستتضمن كافة الإجراءات المنظمة للحج وأنواع وأسعار البرامج المختلفة.

وتترقب شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج لهذا العام 1447 هجرية قرار وزارة السياحة والآثار بإصدار ضوابط الحج السياحي، والتي من المنتظر اعتمادها خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى تبدأ في تحصيل رسوم جدية الحجز من المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا العام.

وانتهت الشركات من سداد مبالغ حجز أراضي مخيمات حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة في مني وعرفات، حيث حددت غرفة شركات السياحة المبالغ التي ستدفعها الشركات مقابل هذا الحجز، والبالغة 100 ألف ريال للشركات المنظمة لبرامج الحج الـ5 نجوم التي سيقيم حجاجها بأبراج بمشعر مني، و80 ألف ريال للشركات التي سيقيم حجاجها بمخيمات بمشعر مني، و50 ألف ريال للشركات المنظمة لبرامج الحج الاقتصادي بتنوع وسائل السفر.

وقال الدكتور أحمد الديري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن معظم شركات السياحة بدأت حالياً في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي بشكل ودي، وذلك لحين إعلان وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لموسم الحج لعام 1447 هجرياً، والتي تشمل مواعيد فتح وغلق باب التقدم للحج.

وأضاف أن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج لهذا العام تنتظر إصدار وزارة السياحة لضوابط الحج السياحي، والتي من المنتظر صدورها خلال الشهر الجاري، حتى تبدأ في تحصيل رسوم جدية الحجز من المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا العام، مشيراً إلى أن الشركات انتهت مؤخراً من سداد مبالغ حجز أراضي مخيمات حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة في مني وعرفات.

وأشار الديري إلى أن اشتراطات تقدم المواطنين لقرعة الحج السياحي لهذا العام لن تختلف كثيراً عن العام الماضي، مشدداً على ضرورة ألا يكون المتقدم قد أدى مناسك الحج من قبل، فضلاً عن ضرورة أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة به سارية وأن يكون جواز السفر سارياً لمدة سنة من التاريخ الذي ستحدده وزارة السياحة، لافتاً إلى أن أقل سن لمقدم طلب الحج بمفرده، سواء رجلاً أو سيدة، هو 25 عاماً.

وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن قيام شركات السياحة بسداد قيمة تأكيد الاحتفاظ بمخيمات حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة يأتي في إطار الإجراءات التنفيذية لموسم الحج لعام 1447 هجرياً، وذلك وفق الجدول الزمني الذي حددته السلطات السعودية للانتهاء من كافة إجراءات موسم الحج لهذا العام، موضحاً أن شركات السياحة التي لم تسدد تلك المبالغ لن يُسمح لها بتنظيم رحلات الحج لهذا العام.

وأضاف أنه من المنتظر فتح باب تقدم المواطنين لقرعة الحج السياحي بشكل رسمي خلال شهر سبتمبر الجاري، موضحاً أن أسعار برامج الحج السياحي للمستوى الاقتصادي لن تشهد أي زيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهو ذات الحال ببرامج الحج فئة الـ5 نجوم، عدا مستوى الحج فئة الـ5 نجوم الذي سيقيم فيه الحجاج بأبراج سكنية بمشعر مني "كدانة" حيث سيشهد زيادة.

كان وليد خليل، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، قد أكد في تصريحات صحفية أن الجدول الزمني الجديد الذي أعلنته المملكة العربية السعودية في 15 ذو الحجة الماضي عقب انتهاء موسم الحج مباشرة، تضمن تقديم جميع إجراءات تنظيم الحج لمدة شهرين مقارنة بالأعوام السابقة، الأمر الذي استدعى من غرفة الشركات التحرك مبكراً وتوزيع المهام على ثلاث مراحل رئيسية.

وأوضح خليل أن المرحلة الأولى تم الانتهاء منها وشملت التعاقد مع شركات تقديم الخدمات، بما في ذلك خدمات الطوافة ومخيمات مشعر مني وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأضاف أن المرحلة الثانية تضمنت تفعيل الشركات المؤهلة لتنظيم برامج الحج، ما يعني تحديد الجهات التي ستتولى التنفيذ الفعلي للموسم، وأشار إلى أن المرحلة الثالثة بدأت وستستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل، وتشمل فتح باب التقديم للحج السياحي يليها إجراء القرعة لاختيار الحجاج، ثم إتمام التعاقدات النهائية على السكن وباقي الإجراءات التنظيمية حتى بداية موسم الحج.