محافظ الدقهلية: مديرية الصحة تتسلم سيارة نقل أمصال وطعوم

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن استلام مديرية الصحة سيارة نقل أمصال وطعوم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن السيارة ستقوم بنقل الحصة الشهرية من الأمصال والطعوم من وزارة الصحة بالقاهرة لمديرية الصحة بالمحافظة، والتي تقوم بدورها بتوزيعها على مخازن مديرية الصحة والإدارات الصحية بالمراكز.

وأكد محافظ الدقهلية أن سيارة نقل الأمصال تأتي في إطار اهتمام الدولة بتوفير كل سبل الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير خدمة متميزة وتلبية احتياجات المنظومة الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن سيارة نقل الأمصال والطعوم وقيمتها حوالي مليون جنيه، تأتي في إطار تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة للحفاظ على سلامة مستلزمات العلاج.



