3 قتلى في أيرلندا إثر انفجار بمحطة وقود

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في انفجار بمحطة وقود في مقاطعة دونيجال بأيرلندا.

وأكدت الشرطة، حدوث ثلاث وفيات مع استمرار البحث في موقع الانفجار الذي وقع في قرية كريسلو، عن مفقودين في أعقاب الانفجار القوي عصر يوم الجمعة.

وتعرضت محطة وقود "أبل جرين" والمباني المحيطة بها لأضرار جسيمة في الحادث، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكانت عملية الاستجابة لحالة الطوارئ الكبيرة التي شارك فيها أول المستجيبين من جانبي الحدود الأيرلندية لا تزال جارية حتى وقت متأخر من يوم الجمعة.

وفي بيان، قالت الشرطة الأيرلندية "آن جاردا سيوشانا": في هذا الوقت، يمكن لـ/آن جاردا سيوشانا تأكيد وجود ثلاث وفيات نتيجة لهذا الحادث الخطير".

وأضافت: "هذه العملية لا تزال جارية وآن جاردا سيوشانا لا تستطيع تقديم مزيد من المعلومات بشأن الإصابات في الوقت الراهن".

وأعرب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن عن تعازيه لكل سكان كريسلو.

وكتب على موقع تويتر: "تعاطفي أيضا مع كل خدمات الطوارئ، من مختلف أنحاء الشمال الغربي وأيرلندا الشمالية الذين يعملون في موقف صادم".