 الشرطة الإسبانية تعتقل 3 أشخاص بتهمة تخريب معابد ومقابر يهودية - بوابة الشروق
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الشرطة الإسبانية تعتقل 3 أشخاص بتهمة تخريب معابد ومقابر يهودية

د ب أ
نشر في: السبت 8 أكتوبر 2022 - 8:54 م | آخر تحديث: السبت 8 أكتوبر 2022 - 8:54 م

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ثلاثة من النازيين الجدد المشتبه بهم، اليوم السبت، بتهمة تدنيس العديد من المقابر والمعابد اليهودية، من بين جرائم أخرى تم اتهامهم بها.

وذكرت صحيفة إلباييس الإسبانية ووسائل إعلام محلية أخرى، نقلا عن السلطات الإسبانية، اتهام رجلين وامرأة تتراوح أعمارهم بين 36 و42 عاما بارتكاب سبع جرائم كراهية على الأقل تتسم بالتطرف في العاصمة مدريد ومدينة بورجوس الواقعة شمال العاصمة.

وتردد أن الرجال والنساء كانوا مسؤولين عن كتابات على الجدران للنازيين الجدد والفاشيين الجدد، كما أنهم أحرقوا العلم الإسرائيلي علنا، كما قاموا بتخريب المناطق اليهودية في مقبرتي (لا ألمودينا) و(هويو دي مانزاناريس) في مدريد.

وقالت الشرطة الإسبانية إن المشتبه بهم الثلاثة هم أعضاء في حركات معادية للأجانب لها خطاب واضح معاد للسامية، بحسب صحيفة إلباييس الإسبانية.

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