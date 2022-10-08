السفير الأمريكي لدى تل أبيب ينفي استسلام إسرائيل لحزب الله في المفاوضات البحرية مع لبنان

نفى السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، تصريحات قادة المعارضة الإسرائيلية بأن نتيجة الاتفاق الأمريكي المقترح للمفاوضات البحرية بين إسرائيل ولبنان كانت بمثابة "استسلام لحزب الله".

وفي مقابلة مع وكالة "جيويش تلجرافك"، علق توم نيدس على التصريحات التي أدلى بها قادة المعارضة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو قائلا: "إن "هذا سخيف"..أدلى نتنياهو، بهذه التصريحات الاستفزازية ضد رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد كجزء من حملة انتخابية مستمرة"، بحسب قناة "آي.24" الإخبارية.

وتابع توم نيدس: "واثق تماما من أننا سننجز ذلك..من الواضح أننا لن ندعم بأي شكل من الأشكال شيئا من شأنه أن يخلق خطرا أمنيا على دولة إسرائيل أو يضعها في وضع غير موات"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأشار نيدس إلى خطاب السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي أكد من خلاله أن "أرباح حقول الغاز البحرية المتنازع عليها ستذهب "100% إلى لبنان و0% إلى إسرائيل".

وأضاف نيدس: "لدي احترام كبير لديفيد فريدمان ولا أنتقده بأي شكل من الأشكال، لكن هذا خطأ..في الواقع، أيد رئيس الوزراء السابق نتنياهو أيضا صفقة مشابهة جدا قبل بضع سنوات".