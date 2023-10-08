زيلينسكي يؤكد لنتنياهو تضامن أوكرانيا مع إسرائيل في الحرب ضد حماس

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تضامن أوكرانيا مع إسرائيل في الحرب ضد حركة حماس، حسبما أعلن زيلينسكي على منصة "إكس" اليوم الأحد.

وقال إنه أعرب أيضا عن تعازيه لنتنياهو في ضوء مقتل الكثيرين، الأمر الذى وصفه زيلينسكي بأنه "هجوم وقح واسع النطاق". وقال زيلينسكي إن الشرطة الإسرائيلية ودبلوماسيي كييف يعملون معا لضمان سلامة وحماية المواطنين الأوكرانيين.

كما ناقش الجانبان آثار الوضع على الوضع الأمني في المنطقة وخارجها. ولم يقدم زيلينسكي، وهو يهودي، تفاصيل.

وأدان زيلينسكي أمس السبت ما وصفه بـ "إرهاب" حماس، وشدد على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس. في الوقت نفسه، أشار زيلينسكي إلى أنه في ضوء "الإرهاب" الروسي، كانت أوكرانيا نفسها تعاني مما تعنيه الحرب وبالتالي شعرت به تجاه شعب إسرائيل.