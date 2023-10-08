 تقرير: مقتل وإصابة واختطاف تايلانديين في هجوم حماس على إسرائيل - بوابة الشروق
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تقرير: مقتل وإصابة واختطاف تايلانديين في هجوم حماس على إسرائيل

د ب أ
نشر في: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 8:37 م | آخر تحديث: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 8:37 م

ذكرت تقارير تايلاندية اليوم الأحد، أن هناك العديد من المواطنين التايلانديين من بين أولئك القتلى والمصابين والمختطفين من جانب حماس جراء هجماتها على إسرائيل أمس السبت.

ووفقا لصحيفة بانكوك بوست، قال رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين اليوم الأحد خلال زيارة إلى هونج كونج، إن مواطنين تايلانديين قتلا. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية بارنبري باهيدا قوله، إنه إضافة إلى ذلك، جرى اختطاف 11 تايلانديا وإصابة 8 آخرين.

وقالت إن من بين الجرحى، لم يتماثل ثلاثة منهم للشفاء. وهناك حوالي 25 ألف تايلاندي يعملون في إسرائيل، حسبما أفادت بانكوك بوست نقلا عن رئيس الوزراء.

وذكر العديد من وسائل الإعلام التايلاندية أنه يتم الاستعداد لترحيل مواطنيهم خارج إسرائيل.

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