روما: نأمل وقف النار ومستعدون لاستضافة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل

أعرب وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني، الاثنين، عن أمله في وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وأعرب عن استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات بينهما.

جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون بالقصر الجمهوري في بعبدا، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال تاجاني: "من المهم جدا أن تُثمر اللقاءات التي تبدأ غدا في واشنطن (بين لبنان وإسرائيل) وقفا لإطلاق النار".

وأضاف أن "إيطاليا مستعدة لاستضافة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصّل إلى حالة استقرار".

والجمعة، أعلنت الرئاسة اللبنانية الاتفاق مع إسرائيل على عقد أول اجتماع بين الجانبين بواشنطن الثلاثاء، وهو ما أدانه "حزب الله".

تاجاني تابع أن "هدف إيطاليا هو بناء السلام والوصول إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان، والحوار بينهما أمر إيجابي جدا".

وأعرب عن أمله أن "تتوقف معاناة المدنيين في لبنان في أقرب وقت ممكن".

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان خلّفت ألفين و55 شهيدا و6 آلاف و588 جريحا وأكثر من مليون نازح، بحسب السلطات اللبنانية.

ومضى تاجاني قائلا: "نعمل من أجل تعزيز قدرات الجيش اللبناني من خلال البعثة الإيطالية العسكرية" ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

وأردف: "إيطاليا تدين هجوم حزب الله العسكري على إسرائيل، لأن ذلك يعيق عملية إحلال السلام، ونعوّل على دور الجيش اللبناني لضمان الوحدة والاستقرار في لبنان".