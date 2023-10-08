تقرير: سويسرا موطن لخمس الجواسيس الروس الذين يعملون في أوروبا

ذكرت صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونج" السويسرية، نقلا عن تقرير استخباراتي أن سويسرا أصبحت موطنا لخمس الجواسيس الروس، الذين يعملون في أوروبا، فيما تقوم دول أخرى بطرد دبلوماسيين روس.

وطردت الحكومات الأوروبية المئات من الدبلوماسيين الروس، الذين يزعم أنهم يعملون كجواسيس منذ أن بدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين غزوا واسع النطاق لأوكرانيا، في عام 2022،حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الصحيفة أن سويسرا الآن موطنا لحوالي 80 عميلا روسيا، طبقا لما قاله مسؤول بجهاز الاستخبارات السويسري "إن.دي.بي" لأعضاء لجنة السياسة الخارجية بالمجلس الوطني في سبتمبر.

وبينما كانت المدن السويسرية، مثل جنيف وبرن، تجتذب دوماالأنشطة الاستخباراتية، فإن قضية الدبلوماسيين الروس، الذين يعملون كجواسيس في سويسرا، أصبحت الآن ، موضوعا مثار نقاش أكثر بين السياسيين السويسريين.

وقال فابيان مولينا، عضو المجلس الوطني والعضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي للصحيفة إن "هؤلاء العملاء الأجانب يمثلون تهديدا للأمن الداخلي والخارجي لسويسرا".