السلطات الأفغانية: الزلازل دمرت 13 قرية

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قالت السلطات المحلية، إن الزلازل المدمرة التي ضربت غرب أفغانستان أسفرت عن تدمير 13 قرية بصورة كبيرة.

وأكد متحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الوطنية في كابول اليوم الأحد، أن المتطوعين يقومون بالبحث عن ناجين محتملين أسفل الأنقاض.

وقدرت الهيئة، عدد القتلى بـ2053 والمصابين بأكثر من 1200 شخص.

وقد تم تسجيل ما لا يقل عن ثمان هزات على المنطقة الحدودية بالقرب من إيران خلال فترة قصيرة صباح أمس السبت.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي قوة الهزات بأنها تتراوح ما بين 4.6 و6.3 على مقياس ريختر.

ووقعت الهزات شمال غرب بلدة هيرات على الحدود الأفغانية، على عمق نحو 10 كيلومترات.