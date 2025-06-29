علاء عابد يطالب الحكومة بكسر البيروقراطية لصالح المواطن: نحصل على رواتبنا من دافعي الضرائب

أعلن النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا.

وطالب عابد وزارة التنمية المحلية بعقد جلسات استماع بشأن القانون، ووجّه حديثه لوزيرة التنمية المحلية قائلًا: "اسمعي منهم ولا تسمعي عنهم، لأن ما يُنقل إليكِ ربما لا يكون صادقًا، انزلي واسمعي من رؤساء المدن والمحافظين والمواطنين في كل المحافظات حتى تسمعي الحقيقة، ونكسر البيروقراطية لصالح المواطن المصري، لأننا كمسؤولين ونواب نحصل على مرتباتنا من دافعي الضرائب من أبناء الشعب المصري".

وأكد ضرورة قياس الأثر التشريعي للقانون، مشيرًا إلى أن القانون إذا صدر ولم يُنفّذ منه من 60% إلى 70%، فلن يكون له أثر تشريعي حقيقي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا.