8 شهداء بينهم 3 أطفال أشقاء بقصف الاحتلال مناطق مختلفة في غزة

استُشهد 8 فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، بعد قصف طيران الاحتلال ومدفعيته مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي، باستشهاد 3 أشقاء أطفال جراء قصف مدفعية الاحتلال شارع أحمد فكري أبو وردة بجباليا النزلة شمال القطاع.

كما استُشهد 4 مواطنين بينهم طفلة، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة، واستُشهد مواطن على الأقل وأصيب عدد آخر، بقصف لطيران الاحتلال على حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال السطر الغربي شمال شرق مدينة خان يونس، كما قصفت شمال المحافظة الوسطى وسط القطاع.

وتشن قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 189 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.