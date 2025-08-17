شهداء بينهم 2 من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال شمالي غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم شهيدان من طالبي المساعدات، مساء اليوم الاحد، برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي، باستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر، برصاص قوات الاحتلال من طالبي المساعدات في منطقة زكيم شمال غرب قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما استشهد شاب جرّاء قصف طيران الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، استشهاد 42 مواطنا بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم بينهم 22 من طالبي المساعدات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 61,944، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 155,886، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 47 شهيدا (من بينهم 9 شهداء جرى انتشالهم)، و226 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,400 شهيد، و43,845 مصابا.