أكدت مصادر عبرية، مساء يوم الأحد، رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن على وسط إسرائيل.

وأفادت المصادر وفق ترجمة وكالة «صفا» بأن صفارات الإنذار دوت في القدس وتل أبيب بعد رصد صاروخ يمني.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف منشأة للطاقة تستخدمها الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، في خطوة وصفها بأنها رد على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيَّرة التي استهدفت إسرائيل خلال الأيام الماضية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن سلاح البحرية هاجم، صباح اليوم، أهدافا في اليمن.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي عن مصدر بالدفاع المدني أن العدوان استهدف مولدات الكهرباء بالمحطة، وأخرجها عن الخدمة.

ويأتي القصف الإسرائيلي بعد أيام من اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن اتجاه الأراضي المحتلة، في إطار ما تقول الجماعة إنه دعم للفلسطينيين خلال الحرب على قطاع غزة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية عدة على الحوثيين مطلع العام الجاري، بينما أعلنت واشنطن في مايو الماضي عن اتفاق مع الجماعة لوقف استهداف الملاحة البحرية، لكن الجماعة أكدت أن الاتفاق لم يشمل إسرائيل.