إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق الفيوم الصحراوي

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي أمام عزبة الحوشي، ووجود 4 مصابين.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.