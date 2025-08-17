صرح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدّم تنازلات بشأن مطلبه "بتبادل الأراضي" في أوكرانيا خلال قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا يوم الجمعة.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، رفض ويتكوف الإدلاء بتفاصيل محددة، لكنه أشار إلى أن الكرملين يرى الآن أن "تبادل الأراضي" يحدث على خطوط المواجهة الحالية، وليس على الحدود الإدارية لبعض المناطق الخمس التي طالما كانت في مرمى بوتين.

وقال ويتكوف: "قدّم الروس بعض التنازلات على الطاولة فيما يتعلق بجميع هذه المناطق الخمس"، مضيفًا أن القضية ستُطرح للنقاش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته للمكتب البيضاوي غدًا.

وقال: "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى حل وسط واتخاذ بعض القرارات في حينها".

وأضاف أن موقف روسيا يُعدّ تحوّلًا عن المحادثات السابقة، ولكنه لا يزال غير كافٍ للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وكان: "كان ذلك مهمًا، وهذا لا يعني أنه كافٍ. المهم أننا بدأنا نلمس بعض الاعتدال في طريقة تفكيرهم للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي".

وفي وقت سابق من اليوم، كتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "تقدم كبير بخصوص روسيا.. ابقوا متابعين للأخبار".