الأحد 17 أغسطس 2025 5:41 م القاهرة
قنا.. أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط متهم أطلق النار داخل سوق خضروات بقرية أبو دياب في دشنا

حمادة عاشور
نشر في: الأحد 17 أغسطس 2025 - 5:25 م | آخر تحديث: الأحد 17 أغسطس 2025 - 5:26 م

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جهودها لكشف ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية داخل سوق خضروات بقرية أبو دياب بمركز دشنا، وضبط المتهم الذي تبين من التحريات أنه يدعى "صدام"، ومطلوب على ذمة عدد من القضايا.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بقيام المتهم بالتجول داخل السوق الأسبوعي، أمس الأول الجمعة، حاملا سلاحًا آليًا، ومطلقًا أعيرة نارية في الهواء، ما تسبب في حالة من الفوضى والذعر بين الباعة والمتسوقين.

وقال حسين متولي، أحد شهود العيان من مركز دشنا: "كنا في السوق بشكل طبيعي وفجأة سمعنا دوي إطلاق نار، الناس كلها جريت في حالة رعب، والراجل كان ماشي بالسلاح ويصيح بأسماء ناس وكأنه بيتحدى الكل، الموقف كان مرعب"، مؤكدًا أن الأهالي طالبوا بسرعة ضبط المتهم لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وبحسب روايات أخرى ومقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردد المتهم أثناء إطلاق النار عبارات للتحدي واستعراض القوة وفرض السيطرة، وهو ما اعتبره الأهالي تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن داخل القرية.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، إن قوات الشرطة كثفت من تواجدها بمحيط القرية، وجارٍ تمشيط المنطقة للقبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم، مشددًا على أن "الأجهزة الأمنية لن تسمح بتهديد حياة المواطنين أو العبث بأمنهم، وسيتم التعامل بحزم مع كل من يخرج عن القانون".

وتعمل الأجهزة الأمنية في الوقت نفسه على فحص الفيديوهات التي وثقها عدد من رواد موقع "فيسبوك"، تمهيدًا لتحديد جميع المتورطين في الواقعة وضبطهم.

