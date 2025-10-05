وزير الخارجية الألماني يبدأ جولة خليجية لبحث خطة السلام الأمريكية في غزة

يتوجّه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الأحد إلى منطقة الخليج على خلفية النقاش الدائر حول خطة السلام في غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويستهلّ الوزير الألماني جولته بزيارة قطر، حيث يلتقي نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وتُعد قطر أحد أبرز الوسطاء بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة.

وبحسب تقارير إعلامية، من المنتظر أن يجتمع ممثلون رفيعو المستوى من الطرفين اليوم في مدينة العريش المصرية لإجراء مفاوضات برعاية وسطاء.

وعقب زيارته إلى الدوحة، يتوجه فاديفول إلى الكويت للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، حيث تتولى الكويت حاليا رئاسة المجلس. وتتمتع دول الخليج بنفوذ كبير في المنطقة يتجاوز حدود شبه الجزيرة العربية والخليج، وتجمعها بالحكومة الألمانية مصالح مشتركة تتعلق بالسلام والرفاهة والأمن.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين أن جدول أعمال الاجتماع في الكويت سيركز على قضايا إقليمية، مثل الوضع في قطاع غزة وسوريا وإيران واليمن، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وهو التعاون الذي جرى الاتفاق على تطويره خلال القمة الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي عام 2024 في بروكسل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن موافقته على خطة السلام الأمريكية، في حين قبلت حركة حماس مساء أول أمس الجمعة بعض بنود الخطة، من بينها الإفراج عن جميع الرهائن، لكنها طالبت بمواصلة المفاوضات حول تفاصيل أخرى.

وتنص الخطة على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة مقابل تحرير مئات الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع، وقيام حماس بتسليم أسلحتها، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان في غزة. كما تنص على تشكيل حكومة انتقالية فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف دولي في مرحلة لاحقة.