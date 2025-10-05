 السودان.. مقتل 17 شخصا جراء قصف مدفعي شنته قوات “الدعم السريع” على الفاشر - بوابة الشروق
الأحد 5 أكتوبر 2025 9:27 ص القاهرة
السودان.. مقتل 17 شخصا جراء قصف مدفعي شنته قوات “الدعم السريع” على الفاشر

وكالات
نشر في: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 8:30 ص | آخر تحديث: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 8:30 ص

قتل 17 شخصا وأصيب 30 آخرون جراء قصف مدفعي عنيف شنته قوات “الدعم السريع” على أجزاء واسعة من مدينة الفاشر شمل أحياء سكنية ومراكز إيواء نازحين وأسواقا فضلا عن المستشفى السعودي

وشهدت عاصمة ولاية شمال درافور يوما داميا، إذ استيقظ السكان منذ فجر أمس (الجمعة) على دوي انفجارات قوية نتيجة القصف المدفعي الكثيف وأصوات الرصاص بصورة لم يسبق أن شهدتها المدينة من قبل.

وذكرت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر أن "المدينة باتت عبارة عن مشرحة مفتوحة جراء القصف المتتالي بالمدفعية الثقيلة منذ فجر الجمعة".

وقالت التنسيقية في بيان على منصة "فيسبوك" إن "القصف كان عنيفا ومتعمدا وعشوائيا استهدف المنازل والأسواق والمستشفيات ومراكز إيواء النازحين وغيرها دون تمييز".

وتابع البيان "ظلت القذائف تنهمر كما المطر لا تفرق بين طفل نائم أو أم تتوسل للسماء أن يحمي الله أبناءها، إذ تملأ رائحة الموت الشوارع".


