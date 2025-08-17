العراق يعلن انتهاء مهمة بعثة التحالف الدولي في سبتمبر المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن العراق، الأحد، أن مهمة بعثة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، في بغداد وقاعدة عين الأسد ستنتهي بشهر سبتمبر، وذلك تنفيذا لاتفاق سابق جرى مع الولايات المتحدة في 2024.

ونقلت نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي قوله إن الحكومة العراقية ملتزمة بالمنهاج الحكومي عبر بناء القوات المسلحة وإنهاء مهام التحالف الدولي.

وأضاف أن الحكومة تلتزم بنقل العلاقات الأمنية مع دول التحالف الدولي إلى علاقات دفاعية ثنائية مستقرة وتنفيذ الاتفاق بين العراق ودول التحالف الدولي ماضٍ نحو الأمام.

وأشار إلى أن هذا المشهد يتجلى بعد توصل العراق الى اتفاق مع دول التحالف الدولي، على إنهاء مهمة التحالف وفق سقف زمني معلن في 2025 و2026.

وتابع: "هذا الاتفاق الذي حصل بين العراق ودول التحالف الدولي حول إنهاء مهامه سينهي مهام تواجد بعثة التحالف الدولي في مقر البعثة بالعاصمة بغداد وقاعدة عين الأسد (في ناحية البغدادي، بمحافظة الأنبار) في سبتمبر 2025".

ولفت الى أن "مرحلة إنهاء المهام للتحالف الدولي في العراق ستستكمل بمرحلتها الثانية في سبتمبر 2026".

يُشار إلى أنه في 27 سبتمبر 2024، اتفقت واشنطن وبغداد على تحديد جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ليكون خلال 12 شهرا اعتبارا من تاريخ الاتفاق، وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2025.

وأعلن البلدان حينها "الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية بطريقة تدعم القوات العراقية وإدامة الضغط على تنظيم داعش".