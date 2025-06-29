القسام تعلن استهداف آليات وعسكريين إسرائيليين في خان يونس

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، استهداف آليات وعسكرين إسرائيليين شرق وجنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في إطار ردودها على جرائم حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 21 شهرا.

وقالت الكتائب، في بيان على تلجرام: "القسام تستهدف برج جرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105، واشتعال النيران فيها بمنطقة الشهلات ببني سهيلا شرق مدينة خان يونس".

وفي بيان آخر، قالت "القسام"، إن عناصرها قصفوا تحشدات العدو في منطقة معن جنوب خان يونس بقذائف الهاون​​​​​​​.

ولم يصدر تعقيب من جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيانات القسام.

والسبت، أعلنت الكتائب، قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين في استهداف 4 حفارات شرق خان يونس.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة المتواصلة بغزة أكثر من 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.