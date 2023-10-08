فؤاد السنيورة: طوفان الأقصى تعبير حقيقي للفلسطينيين عن حقوقهم المُهدرة وأراضيهم المحتلة

علق رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، عن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، أمس، بقطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل لا زالت تخالف تطبيق القرارات الدولية وتعتدي على الفلسطينيين ومقدساتهم يوميا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن عملية طوفان الأقصى هي تعبير حقيقي من الفلسطينيين، بأنه لم يعد بإمكانهم السكوت عما يجري وعن ابتلاع حقوقهم التي اعترفت بها القوانين الدولية، مشددا على أن هذه العملية بمثابة إنجاز كبير على غرار ما حققته مصر وسوريا في حرب 73.

ولفت إلى أن اللبنانيين معظمهم يؤيدون سعي الفلسطينيين من أجل استعادة حقوقهم، مشيرا إلى أن لبنان يمر بثلاث أزمات أساسية كل واحدة منها تستطيع إنهاء لبنان، وتتمثل في الأزمة السياسية والاقتصادية المعيشية والمالية الصعبة التي يتعرض لها لبنان، النزوح السوري إلى لبنان الأمر الذي يمثل عبئا كبيرا عليها.

ونوه بأنه ليس من مصلحة أحد أن يورط لبنان في هذا الأمر، وبالتالي على الجميع ضبط النفس والتفهم للوضع اللبناني، حتى لا تكون المشكلة في غزة ولبنان في آن واحد.

وفجر السبت، أطلقت «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة عملية «طوفان الأقصى»؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية»، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني نسمة وتحاصره إسرائيل منذ عام 2006