أعربت قطر، عن قلقها البالغ من التطورات الحالية في فنزويلا، داعية في هذا السياق إلى ضبط النفس وخفض التصعيد وانتهاج الحوار سبيلا لمعالجة كافة القضايا العالقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم السبت، موقف قطر الداعي إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

وجددت الوزارة استعداد قطر الكامل للمساهمة في أي جهد دولي يرمي إلى إيجاد حل سلمي فوري، كما أكدت حرصها على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية.