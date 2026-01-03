العراق يتسلم مجمع الأمم المتحدة المتكامل في بغداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت وزارة الخارجية العراقية، السبت، محضر تسلم مجمع الأمم المتحدة المتكامل، بالعاصمة بغداد، عقب انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في 31 ديسمبر 2025.

ووقع المحضر وكيل وزارة الخارجية السفير محمد حسين بحر العلوم، مع نائب الممثل الأممي كلاوديو كوردوني، وفق بيان للخارجية العراقية.

وأشاد بحر العلوم، بجهود البعثة وكوادرها على مدى عقدين، مستذكرا ضحاياها عام 2003، وفي مقدمتهم أول رئيس للبعثة الراحل سيرجيو دي ميللو.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تمثل انتقالا إلى مرحلة جديدة من الشراكة التنموية، يقودها الفريق القُطري للأمم المتحدة، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية العراقية.

وفي مايو 2024، صوت مجلس الأمن، استجابة لطلب من الحكومة العراقية، بالإجماع على قرار يقضي بوقف أعمال بعثة اليونامي، في 31 ديسمبر 2025.

وتأسست بعثة اليونامي، بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2003، بهدف دعم جهود العراق في استعادة سيادته وبناء مؤسساته الديمقراطية، وذلك بعد فترة قصيرة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بحكم الرئيس الراحل صدام حسين (1979-2003).